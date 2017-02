– Unge som sliter vil heller chatte

Denne erfaringa gjør at flere hjelpelinjer tilbyr også chat, eller nettprat, i tillegg til vanlige telefonsamtaler.

Molde-kontoret av Kirkens SOS har ikke tilbudt dette før, men det skal komme i vår, om de får nok frivillige. Mandag møtte 15–16 ferske og veteraner opp til chat-kurs.

– Spennende

Blant disse var lærer Hilde Jorun Lerheim fra Eidsbygda.

– Veldig spennende, sier hun om kurset, som ble holdt på fylkeshuset av nasjonal fagansvarlig i Kirkens SOS, Lene Hopland Bergset.

– Metodikken for chat-samtalen er mye den samme som på telefon. Men med chat hører du ingen stemme, ikke dialekt, og det er vanskeligere å oppfatte en stemning, sier hun.

På kurset fikk de tips til hvordan de kan uttrykke at de lytter og støtter den andre, når det skjer skriftlig.

Lettere på chat

Erfaringa viser at særlig unge som har det vanskelig syns det er lettere å ta kontakt på chat enn ved å ringe.

– Det er derfor vi håper å få på plass en slik tjeneste ved Molde-kontoret også. Ålesund har hatt det en stund, sier Lerheim.

Hun er sjøl fersk SOS-frivillig, og har nettopp gått gjennom innføringskurset for nye i Kirkens SOS. Lerheim er i full jobb som lærer, og har derfor bare én vakt i måneden. Andre med mer tid, kan ta flere

Kommer til hele landet

De som ringer Kirkens SOS, kan havne hvor som helst i landet, der det er ledig linje. Linja er åpen døgnet rundt, uka rundt.

Chat har imidlertid kortere «åpningstid» fra kl. 18.30 til kl. 22.30 alle dager.

– Hvorfor meldte du deg som frivillig til krisetelefonen?

– Jeg har fått oppfordring fra folk rundt meg, og så at det passet med et slikt frivillig arbeid nå. Det er viktig at folk har noen å ringe til som har tid til å lytte og støtte, uten å skulle gi råd og formaninger. Det er en utfordring, for man vil jo gjerne hjelpe. Men man kan ikke alltid det, og det er heller ikke vår rolle. Med mindre noen ber om råd. Da kan man si hva man tenker. Men det viktigste er å være lyttende medmenneske.

– Mye ensomhet

Lerheim har så vidt begynt å ta telefonvakter, der de alltid er to og to på vakt samtidig.

– Det har vært en fin opplevelse, sier hun. Og:

– Det er mye ensomhet her i landet. Da er det fint at det finnes telefonnummer og chat der det sitter en som har tid til deg, og som du ikke kommer til å møte noe sted. Det gjør at folk føler de kan fortelle veldig mye.