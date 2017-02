Trump og Trudeau lover tett samarbeid i årene framover

På en pressekonferanse etter møtet fremsto de to på mange måter som to ledere som er enige om det meste. Med statsminister Trudeau ved sin side sa Donald Trump ingenting om framtida til frihandelsavtalen NAFTA, som han tidligere har varslet at han vil reforhandle. Presidenten lovet imidlertid å bygge "handelsbruer" med naboen og varslet et nært samarbeid blant annet om migrasjon og grensekontroll.

– Vi hadde akkurat et veldig produktivt møte, sa Trump, som var full av lovord om naboen da han leste opp sin uttalelse under pressekonferansen.

– Vi forstår at begge våre land er sterkere når vi slår kreftene sammen i saker som gjelder internasjonal handel, sa Trump.

Trudeau fulgte opp med å fastslå at Canada og USA er et fremragende eksempel på godt naboskap.

Handel og fremtiden til den nordamerikanske frihandelsavtalen NAFTA var på forhånd ventet å stå høyt på agendaen under Trudeaus besøk.

Gave til Trump

Canadas 45 år gamle statsminister hadde med en gave til Trump, et innrammet bilde av Trump og hans far Pierre Trudeau, som ble tatt i New York i 1981. Pierre Trudeau var da Canadas statsminister og mottok en pris kalt "Family of Man", ifølge BBC.

I en felles uttalelse sier de to lederne også at de vil gjøre alt som står i deres makt for å bryte ned og ødelegge Den islamske stat (IS). De tar også til orde for å stanse strømmen av "utenlandske terroristkrigere" til Midtøsten, samt stanse finansieringen av gruppen.

I tillegg lover de å bekjempe IS' verdensbilde og støtte stabiliseringen av samfunn etter at de er frigjort fra IS.

Motpoler

De to nabolandenes ledere har i offentligheten fremstått som to motpoler med ulike syn på verden på de fleste områder. 45 år gamle Trudeau omtales som en liberaler, er forkjemper for frihandel og ønsker syriske flyktninger varmt velkommen til Canada. Han kaller seg feminist, og halvparten av regjeringsmedlemmene hans er kvinner.

Trump har på sin side få kvinnelige ministre, og han har inntatt en proteksjonistisk holdning til handel, og han prøver å hindre flyktninger og innvandrere i å komme til USA.

Men Justin Trudeau har likevel understreket at han regner med å ha mye til felles Trump.

Ivanka Trump ordstyrer

Tidligere på dagen varslet de to en felles innsats for kvinner i arbeidslivet. Under en rundebordsdiskusjon med kvinnelige bedriftsledere presenterte Trump og Trudeau en felles arbeidsgruppe som skal jobbe med å fremme kvinner på arbeidsplassen. Trump sa at det er viktig å sikre at økonomien er et område der "kvinner kan jobbe og trives".

Trumps datter Ivanka Trump spilte en sentral rolle under møtet. Hun ble plassert ved siden av Trudeau, og åpnet diskusjonen etter at de to mennene hadde talt. Presidentdatterens opptreden skjer mens det stilles stadig flere spørsmål ved Trumps evne til å skille familieimperiet fra de offisielle pliktene.

Nummer tre

Trudeau er den tredje utenlandske lederen som tas imot av den republikanske milliardæren siden han ble president i USA 20. januar.

Tidligere har britenes statsminister Theresa May og Japans statsminister Shinzo Abe vært på besøk.