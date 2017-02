Enige om felles app

De norske bankene ruster seg for framtida. Mandag morgen ble det kjent at 106 banker går sammen om å videreutvikle Vipps som felles betalingsløsning på mobiltelefon.

– Norske banker har alltid vært i forkant av utviklingen. Med dette samarbeidet vil vi fortsatt være i den posisjonen, sier banksjef Kolbjørn Heggdal i Sparebanken Møre, banksjef Terje Korsnes i Sparebank 1 SMN og nestleder i DNB Molde, Raymond Løvik.

Vipps vant kampen om norske mobilbetaling Sparebanken Møre og SMN går sammen med DNB.

Blir frittstående selskap

Bankene som nå går sammen om Vipps er DNB, Sparebank 1-alliansen, Sparebanken Møre, Eika Alliansen (hvor Nesset Sparebank og Bud, Fræna og Hustad Sparebank er med), samt 15 selvstendige sparebanker.

Vipps har hittil vært en del av DNB-konsernet, men legges nå inn i et frittstående selskap der DNB blir største eier.

Sparebank 1 overfører satsingen på mobilbetalingsløsningen mCASH som leverer i hovedsak de samme tjenestene som Vipps. Kundebasen i mCASH blir invitert med over til Vipps.

Sparebanken Møres mobile betalingsløsning Skuls blir avviklet.

– På tide

– Vi opplever et marked der stadig flere aktører kappes om å lansere egne løsninger for mobil betaling. For mange er dette forvirrende, enten man skal betale eller ta imot betaling, sier konsernsjef i Sparebank 1 SMN, Finn Haugan.

– Derfor går norske banker sammen om å lage én felles mobil lommebok for alle norske bankkunder, sier han.

Banklederne vi møter i Molde mener det var på tide at et slikt samarbeid kom i stand. De anslår at de representerer rundt 90 prosent av bankkundene her lokalt.

Størst i Norge

Den omfattende bank-avtalen forutsetter godkjenning fra norske tilsynsmyndigheter. Få tror dette vil bli noe problem.

Med mandagens bekjentgjøring av fellessatsingen, er Vipps blitt den klart største mobile betalingsløsningen i Norge. Hovedutfordrer er Danske Banks Mobilepay.

Allerede før den nye avtalen trådte i kraft, hadde Vipps over 2,15 millioner brukere som gjennomfører over 200.000 transaksjoner daglig. Til sammenligning har mCASH rundt 530.000 brukere og Skuls 12-13.000.

Google og Facebook

Banksjefene i det nye samarbeidet trekker først og fremst fram kundefordelene med ett felles system. Samarbeidet er uansett et grep for å møte framtidas utfordringer. Et nytt EU-direktiv om k apitalbevegelser og finansielle tjenester (PSD2) vil åpne dette markedet – blant annet for internasjonale aktører som Google og Facebook.

– Markedet har endret seg enormt på bare få år. Med vår felles satsing har vi ambisjoner om å styrke innovasjonen i Vipps, sier de tre banklederne i Molde.

– Meget tilfreds

– Produkt og tjenester utvikles i et stadig høyere tempo, og vinneren er den som klarer å gjøre hverdagen enklest for kunden. Kompetansen og innovasjonskrafta i det nye selskapet blir sterkt, og vi gleder oss til å kunne tilby enkle, sikre og spennende betalingsløsninger for kundene våre framover, sier administrerende direktør i Sparebanken Møre, Olav Arne Fiskerstrand i en melding.

– Samarbeidet om Vipps sikrer lokalbankenes kunder enkle og framtidsrettede betalingstjenester. Jeg er derfor meget tilfreds med at vi nå står sammen om å videreutvikle Vipps, sier konsernsjef Hege Toft Karlsen i Eika Gruppen.