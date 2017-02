Ber om penger til store utvidelser i Årødalen

– Det er behov for betydelige investeringer om vi skal oppfylle dagens krav og behov, fortalte Jan-Egil Korseberg i møte med politikerne. Han er daglig leder i RIR, eller Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS som det formelt heter. Han er på rundtur i medlemskommunene, som har ny selskapsavtale til behandling. Låneramma må utvides fra dagens 60 millioner, medlemskommunene må gi sin tilslutning.

Ingen sjokkregning

– Mange spør hvilke konsekvenser dette får for abonnentene. Vi reduserte prisene i 2017 med 25 prosent. Vi får ei gradvis økning, men ikke mer enn hva ei normal prisstigning tilsier. Investeringene vil ikke gi abonnentene sjokkregninger, kunne Korseberg berolige.

I planene inngår ny hall for mottak og behandling av avfall, ny gjenvinningsstasjon i Molde, utvidelse av administrasjonsbygget og investeringer i bedre innsamling av glass og metall.

– Største enkeltprosjektet er en sorteringshall for mottak og behandling av restavfall. Det kalkuleres med en budsjettpris på 60 millioner kroner.

Strengere krav

Kravet RIR har fått, er at mottak, lagring og sortering av avfall skal foregå innendørs og på tett dekke.

– Tett dekke er ikke asfalt, det handler om betong. Og konstruksjoner med bare tak er ikke nok, her må det også være vegger. I denne hallen skal tømming, sortering, pressing og pakking, opplasting på trailere. Og det skal være god brannsikring, fortalte han.

Gjenvinningslinje

Det kan til tider være kaotisk ved gjenvinningslinja. Her passerer lastebiler og trailere. Biler med henger skal inn og ut, ikke alle er like flinke til å rygge. Her er et prisanslag på 40 millioner.

– Administrasjonsbygget må utvides, stipulert behov er 15 millioner. Vi får generelt økt aktivitet på behandling av avfall og mer aktivitet i RIR Næring. Vi overtar oppgaver som tidligere ble innkjøpt, som drift av sigevannsanlegget, forklarte Korseberg. Og la til at det skal investeres 7,5 millioner i dunker for glass og metall.