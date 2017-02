Ølsalget til Rema stuper

Rema-butikkene solgte 86.000 liter mindre øl i årets første fire uker enn i samme periode i fjor.

Samtidig rapporterer konkurrentene om økt ølsalg, ifølge tall fra Nielsen, melder E24. Nettstedet setter utviklingen i sammenheng med den nye markedsstrategien til Rema 1000, som favoriserer Ringnes framfor bryggerier med sterk lokal forankring, som Hansa Borg og Mack.

Rema-butikkene solgte 86.000 færre liter øl i årets fire første uker, sammenlignet med samme periode i fjor, mens Kiwi og Extra økte sitt ølsalg med henholdsvis 209.000 og 290.000 liter. Det samlede ølsalget i Norge økte med 79.000 liter.

Ned 90 millioner

– Vi har hatt lavere omsetning i Tromsø, og vi har hatt lavere omsetning i Bergen i noen uker, der noen har reagert, og vi har fått veldig mange tilbakemeldinger, sa Rema-sjef Ole Robert Reitan da han ble intervjuet på Torp i forrige uke.

Han bekreftet at Rema sliter som følge av ølstriden. Ifølge Aftenposten hadde kjeden et omsetningstap på 90 millioner kroner i januar. Problemene ser ut til å avta i februar, ifølge Reitan.

Rema 1000 har i denne omgang ikke ønsket å kommentere øltallene.

Kjøpte 1.600 liter Mack

Coop derimot bekrefter at ølpatriotismen synes å være sterk i Tromsø og Bergen. I Bergen økte en Extra-butikk ølsalget med 40 prosent i januar.

Roger Rossvoll på Kårvåg i Averøy kommune protesterte på sin egen måte: Han bestilte 1.600 liter Haakon Mack fra produsenten, ifølge Tidens Krav.

– I denne kampen vil jeg gjøre mitt for å vise forbrukermakt. Når Reitan ikke vil, må vi som forbrukere si klart ifra, sier Rossvoll, som roser Mack for å ha opprettet et eget detaljistselskap.

– Det synes jeg er meget positivt. Vi får muligheten til å skaffe oss kvalitetsvarer, selv om utvalget i butikkene flates ut.