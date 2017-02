June Holm med stiftelse for overgrepsofre

– Vi skal forebygge voldtekt, avdekke seksuelle forbrytelser og overgrep, styrke rettssikkerheten og ivareta voldtektsofre og deres pårørende. Vi vil også jobbe kontinuerlig med å fjerne stigmaet rundt det å føle skam og skyld, samt få mer åpenhet rundt seksuelle forbrytelser, sier June Holm (26) til VG.

Ga sin støtte til Andrea June Holm fra Vestnes delte historien om overgrepene hun ble utsatt for foran hundrevis på Eidsvoll plass.

Sammen med Andrea Voll Voldum (22) har hun startet stiftelsen "Vi tror deg" , som skal bistå mennesker som har blitt utsatt for overgrep. Navnet er hentet fra skiltene under demonstrasjonen "Rettssikkerhet for kvinner" som ble arrangert i Oslo i fjor der budskapet lød "Jeg tror deg".

Voldum er kjent fra Hemsedal-saken, der tre menn ble frikjent for å ha voldtatt henne. June Holm måtte gjennom fire runder i retten før mannen som voldtok henne ble dømt.

June og Marius: - Slik overlevde vi June Holm og Marius Løken fortel om sine strategiar for å overleve.

Voldum og Holm håper snart på å få på plass et team av psykologer, advokater og politi. Søndag ble stiftelsens nettside lansert.