Fyll, smell og slossing

Politiet har hatt en del oppdrag også i natt. Her er hendelser presentert i politiloggen fra politiets operasjonssentral for Nordmøre og Romsdal:

Molde

Seint lørdag kveld ble et mannskap om bord i en båt som ligger til kai ved Bolsøneset innbrakt på grunn av beruselse. Mannen er i 20 åra, opplyser politiet.

Like før midnatt ble det meldt om slossing utenfor en privat bolig i Molde. En mann i 20-åra ble pålagt å forlate stedet, ifølge loggen.

Rett over midnatt natt til lørdag ble en mann stoppet for kjøring i beruset tilstand. Det ble tatt blodprøve, og han anmeldes. Også dette var en mann i 20-åra.

Nærme klokka 02.30 ble det meldt om tildragelse mellom to menn ved et utested i Molde. Begge pålagt å forlate stedet, opplyser politiet.

Litt før klokka 03 ble ei kvinne i 30-åra stoppet for å ha kjørt bil i beruset tilstand. Hun ble framstilt for lege for blodprøve, og anmeldes.

Politiet holdt også trafikkontroll på E39 ved Lubbenes mellom 01.30 og 02.30 natt til lørdag. 33 kontrollerte, ingen reaksjoner, viser loggen.

Åndalsnes

Fra Rauma ble det litt før midnatt natt til lørdag meldt om en uønsket gjest på en fest. Her ble en mann i 20-åra kjørt hjem.

Tilsvarende ble en mann i tenåra erklært uønsket på en tilstelning i Åndalsnes sentrum ved 01-tida. Også han ble kjørt til bopel.

Kristiansund

Litt før midnatt ble det meldt om 4 ungdommer som sprenger postkasser i Kristiansund sentrum, ifølge loggen.

Ved 01-tida handler det om avfyrt nødrakett - en mann i 20-åra erkjenner å ha avfyrt en slik i Kristiansund sentrum. Han anmeldes for dette, opplyser politiet.

Ved 01.30-tida blir det meldt om en kar i slutten av tenåra, som er overstadig beruset i sentrum. Han blir tatt hånd om av kamerat.

Ved 02.30-tida er det høylydt fest på Frei - deltakerne blir pålagt å dempe festen, opplyser politiet.