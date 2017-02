Lokalradioer protesterer

Elkjøp har stoppet en reklamekampanje for vrakpant på FM-radioer etter henvendelse fra Lokalradioforbundet, som mener budskapet bryter med markedsføringsloven.

Hovedinnholdet i annonsene er at radioen blir helt stille når FM-nettet slukkes, og at forbrukeren dermed må kjøpe en ny dab-radio for å få lyden tilbake.

– Budskapet er ikke riktig når en vet at godt over 180 norske lokalradiostasjoner vil fortsette å benytte FM-plattformen til minst 2022. Norsk Lokalradioforbund er derfor av den oppfatning at det å gi feilaktige opplysninger regnes som villedende dersom den er egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de kanskje ellers ikke ville ha truffet, heter det på forbundets nettside.

I et tilsvar skriver kommunikasjonssjef Øystein A. Schmidt i Elkjøp at de er enige at ordlyden i kampanjen er uheldig, og at den heller ikke er 100 prosent korrekt ut ifra de faktiske forhold. De skriver videre at man derfor har besluttet å stoppe kampanjen med umiddelbar virkning i påvente av nye produksjoner.