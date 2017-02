Krav om like regler

Øst politidistrikt har for første gang nedlagt forbud mot medbrakt alkohol på alle russetreff. Nå krever Halden kommune at reglene blir like over hele landet.

Alle arrangementene til russen må nå ha skjenkebevilling, slik det vanligvis er på andre offentlige fester, skriver Dagbladet. Arrangøren bak det årlige landstreffet i Halden, Lasse Kjøniksen, vurderer å flytte arrangementet til et annet sted i landet.

– Foreløpig sitter vi på gjerdet og avventer et svar fra Politidirektoratet, sa han til Halden Arbeiderblad tidligere i vinter.

Mange alkoholskader

Arrangøren opplyste lørdag på sine nettsider at arrangementet har 18-årsgrense, og at det "kun er lov" med alkohol som er tillatt for 18-åringer. Senere på dagen ble punktet om alkohol fjernet.

Bakgrunnen for saken er at Halden kommune henvendte seg til Helsedirektoratet for å få en avklaring på hvordan alkoholloven skal tolkes. Under fjorårets treff ble 300 personer behandlet for alkoholskader, og kommunen var bekymret. Svaret kom denne uka, og ifølge Dagbladet påpeker direktoratet blant annet at russetreff ikke kan betegnes som lukkede arrangementer, selv om området er avsperret.

Tvang

Halden kommune vil at resten av landet får beskjed om å følge Øst politidistrikt og forby medbrakt drikke på russearrangementer.

– Nå ber vi Politidirektoratet (POD) og Helsedirektoratet om å tvinge andre til å følge de samme reglene som vi følger, sier seniorrådgiver Sven Stranger i Halden kommune.

POD har nylig sendt et brev til alle politidistrikt hvor de ber om innspill innen 1. mars. Deretter skal de vurdere hva som skal gjøres.