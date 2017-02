Tiltalt etter mc-ulykke

MOLDE: En moldemann i 40-åra er tiltalt etter en motorsykkelulykke på Baret i Molde. Han må svare for flere forhold etter at han ikke stoppet da politiet ville kontrollere ham. Han satte opp farta og havnet utfor vegen i en sving på Baret.

Ga opp jakta

Ulykka skjedde en lørdagsnatt i mai i fjor. Politiet ble oppmerksom på motorsyklisten og fulgte etter ham et stykke for å prøve å stoppe ham. Men de ga fort opp å prøve noen biljakt på motorsyklisten. Til det var farta for høg.

MC-fører er sikta Politiet har siktet MC-fører som kjørte av vegen søndag.

Politiet har tidligere sagt til Rbnett at det ikke var noen forfølgelse da mannen mista kontrollen og kjørte av vegen. Da politiet kom til ulykkesstedet, fant de bare en ødelagt motorsykkel. Mannen var borte.

Fant ikke mannen

Til tross for en leiteaksjon, fikk ikke politiet kontakt med ham før et halvt døgn seinere.

Det ble tatt utvidet blodprøve av mannen, og i tiltalen har politiet tatt med et punkt om at han i forkant av kjøringen hadde brukt amfetamin. I tiltalen står det også at mannen hadde hatt «svært høg hastighet» og at han «unnlot å stanse for politiet til tross for at det var gitt tegn om å stanse».

I tiltalen skriver politiet at de også legger ned påstand om ta førerkortet fra mannen.