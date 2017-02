Presidentene kåret i Molde

Torsdag kveld hadde russen i Molde sitt show i Bjønsonhuset. Fem presidentkandidater stilte – en fra Akademiet, to fra Romsdal videregående og en fra Molde videregående. Kandidatene bidro både med dansenummer, videoer, taler og i debatt.

Russekullet stemte på kandidatene – og ved midnatt ble vinnerne annonsert.

Ulik inngang

Årets russepresident på Akademiet er Nadia Frostad. Hun hadde ingen konkurranse og kunne surfe inn til garantert seier. Ved Molde videregående vant Mathias Rypdal Flølo. Han lot lokkene falle på scena for å sjarmere russen. Ved Romsdal videregående blir presidenten Emil Skrede. Han bestemte seg helt på tampen for å stille.

Det er allerede bestemt at det er presidenten ved Romsdal videregående som i år holder russens 17. mai-tale.

Klar for talen

– Jeg hadde egentlig ikke tenkt så mye på dette før jeg kom på skolen i dag og innså at jeg faktisk skal holde tale på 17. mai. Men jeg tror det blir en fin opplevelse og en fin erfaring. Jeg trives med å snakke foran andre, sier Emil Skrede. Han bestemte seg først for kort tid siden for å stille som presidentkandidat. Han tror det kan bli gøy. Og han har klare tanker om hva han mener er viktig å signalisere som president for russen.

Samhold

– Jeg synes det er viktig å skape samhold. Bidra til at alle som ønsker å delta på russetida skal få være med. At det blir ei trygg russetid der vi unngår alvorlige hendelser er også viktig. Særlig med tanke på det tragiske som skjedde for noen år siden. derfor vil jeg prioritere å ha et godt samarbeid med politiet, sier Skrede.

Eldst i flokken

Den ferske russepresidenten ved Romsdal videregående er oppvokst i Molde i en familie på sju. Det mener han har sine klare fordeler.

– Jeg er eldst av fem søsken og er vant til å ta ansvar. Jeg er jo klar over at det er annerledes å ha ansvar for 300 russ, men det er med å legge et grunnlag, sier Skrede.