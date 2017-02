Ny økning for Molde lufthavn

Molde lufthavn kan notere seg en passasjervekst på 3,2 prosent i januar. Totalt reiste 35.591 passasjerer til eller fra Molde lufthavn. Av disse var 32.340 på innenlands fly (økning på 2,3 prosent), mens internasjonal trafikk gikk opp 14 prosent til 3251 passasjerer.

Oslo og Gdansk

– Det er rutene til Oslo og Gdansk som står for veksten i januar. Dette er de to største reisedestinasjonene fra Molde i årets første måned, sier lufthavnsjef John Offenberg. Han er ikke like sikker på at det blir vekst i februar.

– Vi venter en nedgang i trafikken. Delvis skyldes dette at det var skuddår i fjor og dermed en dag mer med flytrafikk.

Nedgang hos naboene

Både Kvernberget og Vigra opplevde nedgang i januar.

Ålesund lufthavn hadde totalt 69.567 passasjerer. Dette er en nedgang på 2,7 prosent. Det var utenlandstrafikken som sviktet – her var det en nedgang på 18 prosent. Innenlandstrafikken økte med 1,5 prosent.

I Kristiansund hadde de ingen utenlandstrafikk, og innlandstrafikken opplevde en svikt på 4,6 prosent. Totalt dro 17.170 passasjerer innenlands over Kvernberget. Også på offshore-trafikken var det nedgang enda en måned. 3203 offshorepassasjerer betyr en nedgang på 14,7 prosent.