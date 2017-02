Nå blir det to ferjer – og litt dyrere

Fylkesrådmannen går inn for at det så raskt som mulig settes inn ei ekstra ferje slik at Åfarnes - Sølsnes opereres med to ferjer i sambandet. Saka skal opp i samferdselsutvalget, og det går mot en rask innføring av to ferjer på det travle sambandet over Langfjorden. I fjor var det to ferjer gjennom sommersesongen - nå vil dette gjelde hele året.

Billettprisen øker

Det vil koste 11,5 millioner kroner ekstra å sette inn ei ferje nr. 2, og dette er det passasjerene som må betale. Fylkesrådmannen regner med at man vil få inn ca en million ekstra på økt trafikk, slik at det gjenstår 10,5 millioner. For å finansiere dette vil man øke billettprisene med to takstsoner. Det betyr at prisen for personbil øker fra 87 kroner til 102, mens passasjerbilletten øker fra 35 til 38 kroner. For bilister med 50 prosent rabattkort blir hver tur dermed 7,50 kr dyrere.

OK for Rauma og Molde

Både Molde kommune og Rauma kommune skrev i sine høringsuttalelser at de ønsket at det skulle bli to ferjer og at det var ok med en takstsoneøkning for å finansiere det.

Lastebileierforbundet er svært positive tok å øke frekvensen på sambandet, men de er mer skeptiske til prisøkningen. De viser til at takstene ikke gikk opp på Hareid - Sulesund da de fikk ei ekstra ferje. De frykter for konsekvensene av at takstene økes. For lastebiler og vogntog blir prisøkningen vesentlig større enn for personbiler og passasjerer.

Fylkesrådmannen viser til at Hareid - Sulesund var oppe i 1,4 prosent gjenstående biler. På Åfarnes - Sølsnes er det 0,5 prosent.

Alle som leverte høringsuttalelser påpekte viktigheten av at takstsoneøkningen blir reversert når det legges ut nytt anbud på sambandet. Dette legger også fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik inn i sin tilråding til samferdselsutvalget.