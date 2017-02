Leter etter savnet 23-åring på Åndalsnes

Store mannskaper leter fredag morgen etter en 23 år gammel spansk mann ved Åndalsnes.

Mannen skal ha syklet fra Sogge cirka klokken 12.00 torsdag mot Åndalsnes i retning Soggemoen/Setnesmoen. Han skal være iført mørke turklær og ha en buff på hodet.

– Det var forventet at han skulle være borte i fire-fem timer. Han skulle på et fjell i nærheten av Åndalsnes sentrum, men vi er ikke sikker på hvilket, sier operasjonsleder Styrkar Gagnat til Rbnett klokken 07.30.

Ber om tips

Fredag morgen ber politiet om tips ved observasjon av en eldre mørk blå herresykkel ved eventuelle utfartsplasser for fjellturer nær Åndalsnes.

– Vi ønsker tips hvis noen kan ha observert han da han syklet, slik at vi kan vite hvilken retning han dro i. Vi ønsker også tips dersom noen har møtt han på tur, eller kommer over en sykkel som er hensatt ved et utgangspunkt for en fjelltur, sier Gagnat.

Mannen skal være i god fysisk form.

Store mannskaper søker

I tillegg til politiet, deltar mellom 15 og 20 frivillige fra Røde Kors, Norske Redningshunder og Norsk Folkehjelp Nesset i søket.

Et Sea King-helikopter fra Ørlandet flydde også to omganger over nærliggende fjellparti i natt, men det ble ikke gjort noe funn.

– Nå leter vi i nærliggende områder ved Åndalsnes. Vi fortsetter søket utover formiddagen, og oppfordrer sterkt alle som kan ha informasjon til å ta kontakt, sier Gagnat.

Tips og observasjoner kan meldes på 02800.