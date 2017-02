Har funnet sykkelen til savnet 23-åring

Store mannskaper leter fredag morgen etter en 23 år gammel spansk mann på Åndalsnes.

Mannen skal ha syklet fra sitt feriested på Sogge cirka klokken 12.00 torsdag. Han skal være iført mørke turklær og en buff, og syklet i retning Soggemoen/Setnesmoen.

– Det var forventet at han skulle være borte i fire-fem timer. Han skulle på et fjell i nærheten av Åndalsnes sentrum, men vi er ikke sikker på hvilket, sa operasjonsleder Styrkar Gagnat til Rbnett klokken 07.30.

Åndalsnes - Leteaksjon etter mann 23 år som er meldt savnet antakelig under fottur til Nesaksla. Syklet fra fra Sogge ca 12:00. — Politiet i M&R - N&R (@PolitiNoRoOps) 10. februar 2017

Følger spor

Politiet ba fredag om tips dersom noen hadde observert en eldre, mørkeblå herresykkel ved eventuelle utfarststeder.

Klokken 10.10 opplyser operasjonsleder Rolf Anders Korstad til Rbnett at de har funnet en sykkel i området ved Grytten.

– Vi har fått bekreftet at det er den savnede mannen som har brukt denne sykkelen. Fra funnstedet er det videre spor oppover i fjellet som vi følger. Men det er såpass bratt at det er vanskelig å ta seg frem der, så vi er avhengig av helikopterene som er i søk, sier han.

Ifølge Rbnetts journalist på stedet søker mannskapet ved Setnesfjellet.

Korstad opplyser at mannen, som var i god fysisk form, skal ha hatt med seg lett klatreutsyr da han dro ut på tur i går.

Komplisert og bratt terreng

I tillegg til politiet, deltar mellom 15 og 20 frivillige fra Røde Kors, Norske Redningshunder og Norsk Folkehjelp Nesset i søket.

Et Sea King-helikopter fra Ørlandet fløy også to omganger over nærliggende fjellparti i natt, men det ble ikke gjort noe funn.

– Det er to helikopter som bidrar i søket. Det fra i natt er tomt for drivstoff, men vi har fått et nytt fra Florø. Luftambulansen bistår også, i tillegg til egne styrker og styrker fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder. Vi har på ingen måte trappet ned søket, sier Korstad.

– Søket foregår i et komplisert og bratt terreng, så det er begrenset hva vi kan bruke Røde Kors og Norsk Folkehjelp til. Det er vanskelig å komme til, legger han til.

Norske Redningshunder skriver på sine hjemmesider at det er tre hundeførere som leter etter mannen. Søket har pågått i natt, og fortsetter for fullt utover dagen, skriver de.