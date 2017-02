Funnet omkommet

Mannskap fra den alpine redningsgruppa har nå kommet fram til og har hentet ut den livløse personen som ble funnet ved fjellet Litoppen i Rauma.

- Han er nå tatt ut og bekreftet omkommet, opplyser politiets operasjonssentral for Nordmøre og Romsdal fredag klokka 15.10.

Den savnede ble funnet av den alpine redningsgruppa i samarbeid med Sea King-helikopteret klokka 14.30. Det ble da gjort søk ved at mannskap fra redningsgruppa hang i line under helikopteret for å undersøke det svært bratte området, opplyser operasjonsleder Kjell Biesmans til Rbnett.

På det meste var 25-30 personer og flere hunder fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske redningshunder med i søket etter den savna,.

Mannen skal ha syklet fra sitt feriested på Sogge cirka klokken 12.00 torsdag. Han syklet i retning Soggemoen/Setnesmoen.

Det var forventet at han skulle være borte i fire-fem timer. Han skulle på et fjell i nærheten av Åndalsnes sentrum, men ingen visste hvilket fjell han skulle gå opp til.

Klokka 10 opplyste operasjonsleder Rolf Anders Korstad til Rbnett at de hadde funnet en sykkel i området ved Grytten.

– Vi har fått bekreftet at det er den savnede mannen som har brukt denne sykkelen. Fra funnstedet er det videre spor oppover i fjellet som vi følger. Men det er såpass bratt at det er vanskelig å ta seg frem der, så vi er avhengig av helikopterene som er i søk, sa Korstad.

Fire timer seinere ble mannen funnet livløs av leitemannskap. Nå blir det arbeidet for å frakte mannen ut av fjellet.

Saka oppdateres.