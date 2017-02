En drosjesjåførs hverdag

Vi kjører barn til skoler og barnehager.

Vi kjører personer som trenger hjelp mellom hjem og forskjellige institusjoner.

Vi kjører handikappede med krykker, gåstoler, rullestoler og andre hjelpemidler som kunder er avhengig av.

Vi kjører og hjelper mange som trenger hjelp til daglige gjøremål. Vi kjører og går med kunder, handler og bærer varer, helt til kjøkkenbenken i mange tilfeller.

Vi kjører pasienter til og fra sykehus, behandling, institusjoner, og mellom forskjellige sykehus. Og her er det også mange som trenger ekstra hjelp.

Vi kjører og hjelper mange enslige og eldre som bare vil ta seg en liten tur for å se seg litt om og få seg en hyggelig prat.

Vi henter og bringer folk til og fra bussholdeplasser, til og fra flyplasser, dag og natt, over hele fylket og lengre avstander av og til. Mange vakter kan bli opp til 12-14 timer lange. Vi vet jo aldri hvor turen går før bestillingen kommer opp på takstmetret.

Vi kan oppleve alt fra A til Å som drosjesjåfør. Mye hyggelig, mange takknemlige kunder. Men også mange negative opplevelser. Syke mennesker, fulle passasjerer som kan være voldelige, rusede passasjer som vi aldri kan føle oss trygg på, passasjerer som nekter å betale, passasjerer som truer med for eksempel vold og mye mer. Passasjerer som spyr i bilen. Passasjerer som blør. Dødsfall i drosjen har også forekommet. Vi har mange utfordringer i løpet av den tiden vi jobber.

Det er en tøff jobb som ikke alle takler.

Men det er også mange hyggelige kunder. Som takker oss for den jobben vi gjør. Mange kunder sier; hva skulle vi ha gjort uten dere?

I en drosje i dag kan og skal kunden føle seg trygg. Det er mange mennesker i dag som føler seg utrygg i hverdagen. Vi gjør hverdagen tryggere for våres kunder.

Jeg lurer på hva politikerne tenker på i dag. Som vil frigjøre persontransport for Uber og andre private personer.

Jeg tror og vet at ingen andre kan utføre de oppgavene som drosjene gjør i dag. Hva med skatter og avgifter? Forsikringer vedrørende persontransport? Organiseringen? Og utføring av all ekstra service som vi utfører i dag?

Som drosjesjåfør i dag blir du aldri rik. Du jobber enormt mange timer for å oppnå en normal årslønn. Vi har ingen grunnlønn, kun prosentlønn av det hver enkelt kjører inn. Hvis en vaskehjelp på sykehuset for eksempel har fått lov til å jobbe like mange timer, som oss, ville hun hatt høy lønn.

Nå må samferdsel, Norges Taxiforund, LO, drosjeselskaper, sentraler, drosjeeiere, sjåfører og kunder gå sammen og protestere mot det regjeringsoppnevnte utvalget sitt forslag.

Hva skjer med Norge hvis alle drosjer stopper opp i 24 timer?

Jeg bare spør: Det er kundene, pasienter og andre som får store problemer.

Vil gjerne høre andres synspunkter og meninger om denne saken.

(Innlegget ble først publisert på Facebook.)

Svein Vestad, sjåfør i Molde Taxi

