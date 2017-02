416 hvaler strandet

300 av hvalene er allerede døde.

– Vi kunne høre lyden av plasking og blåsehull som forsøkte å rense pusten, og sukking. Det var verst for de yngste. Gråt er eneste måten å forklare lyden på, sier Cheree Morrison, som var den første personen som kom til stedet og oppdaget tragedien fredag morgen.

Hun forklarer hvordan døde voksne og baby-hvaler lå spredd utover et flere hundre meter stort område, noen steder med flere hvaler oppå hverandre, andre rullet over på siden i sanden og med halefinnen fortsatt hevet.

Morrison, som er skribent og redaktør i et tidsskrift, var på den avsidesliggende stranden sammen med en fotograf og en guide for å observere den rødglødende soloppgangen.

Lyden av sukking og skrik i grålysningen gjorde henne oppmerksom på at noe hadde skjedd. De tre oppdaget rundt 400 hvaler som lå på stranden på Farewell Spit, ei 32 kilometer lang sandtunge nordvest på Sørøya. 275 av dem var allerede døde.

Ifølge den frivillige redningsgruppen Project Jonah drev 416 hvaler i land. Det er landets tredje største bekreftede tilfelle der hvaler skylles eller svømmer i land og ikke kommer seg til havs igjen.

Strigråt

Morrison kontaktet myndighetene, og snart begynte frivillige å ankomme stranden i våtdrakter og utstyrt med bøtter. Innen noen timer hadde rundt 500 bønder, turister og tenåringer stilt opp for å forsøke å hjelpe de rundt 140 hvalene som fortsatt var i live.

Morrison var selv ikledd dongeribukse og strandsko. Hun vasset ut i sjøen og gjorde det hun kunne for å forsøke å snu overlevende strandede hvaler slik at de kunne puste lettere.

– Jeg forlot stedet, strigråtende. Vi visste det var begrenset hva vi kunne gjøre, sier hun.

Nytt forsøk lørdag

Da tidevannet kom utover dagen fredag, klarte de frivillige å få rundt 50 av de overlevende hvalene ut på sjøen igjen. De dannet en menneskekjede for å hindre hvalene i å havne på land på nytt. Men 80–90 hvaler lå fortsatt fast på stranden, og utstyrt med bøtter, fuktige tepper og vann jobbet de frivillige iherdig med å holde hvalene fuktige og kjølige.

Lørdag morgen skal de frivillige gjøre et nytt forsøk på å få de overlevende strandede hvalene ut på sjøen igjen ved høyvann. Mange av de overlevende hvalene er trolig i dårlig forfatning, og situasjonen kan bli verre etter hvert som tiden går, frykter landets miljøvernmyndigheter. Det vil trolig ta et døgn eller enda mer før man har full oversikt over utfallet.

– Det er rett og slett hjerteskjærende. Fullstendig hjerteskjærende, sier Morrison.

Mange teorier

Det finnes flere teorier for å forklare hvorfor hvaler havner på strender, alt fra at hvaler jager byttedyr for nært land og ikke kommer seg unna, til at hvaler forsøker å beskytte et sykt medlem av gruppen. Ekstremvær kan også være en årsak.

I dette tilfellet er problemet delvis at Farewell Spit stikker så langt ut i havet.

– Hvalene svømmer av gårde, og før de vet ordet av det, er det plutselig ikke vann under dem, sier marinbiolog Jochen Zaeschmar til Stuff.

Han forklarer at grindhvaler bruker sonar til å navigere. Sand- og leirbunnen ved Farewell Spit gir dårlig ekko, noe som får hvalene til å tro at de fortsatt er på dypt vann. Grindhvaler er dessuten svært sosiale dyr.

– Det er nok at bare én av dem er i trøbbel, og så kommer de andre til for å forsøke å hjelpe, sier Zaeschmar.