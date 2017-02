Rundt 30 sauer skal ha brent inne

Da brannvesenet kom til stedet rundt klokken 23.49 onsdag kveld, var fjøset fullstendig overtent. En halvtime senere var brannen slått ned.

– Brannen er slukket, men det er fortsatt såpass mye varme på stedet at det ikke går an å ta seg inn i fjøset. Rundt 30 sauer er savnet og trolig døde. Det blir gjort avhør på stedet, sa operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB rundt klokken 01.30.

Ifølge eieren skal mellom ti og 15 sauer ha blitt berget ut av fjøset i en tidlig fase av brannen.

Sterk varmeutvikling

Ferstad sier til Rbnett klokken 07.20 at politiet ikke har noen ny informasjon om hvor mange sauer som skal være døde, da de ikke har vært inne i fjøset ennå.

– Det er fremdeles så sterk varmeutvikling at vi ikke kan ta oss inn. Brannvesenet opplyser også at stålkonstruksjonen kan rase på grunn av varmen, sier han.

Tekniske undersøkelser torsdag

Foreløpig er det for tidlig å si noe om årsaken til brannen.

– Kriminalteknikere ta seg inn i fjøset torsdag formiddag og gjøre tekniske undersøkelser, sier Ferstad til Rbnett.