Quiz og fotballprat

Molde: Daglig leder på «Rød Bare Blå», Elisabeth Hoem, ønsker å skape gode opplevelser i byen. Fotballsesongen er like om hjørnet, og for å dra opp stemningen i fotballbyen Molde er Drillo og Arne Scheie invitert på besøk til en fotball-helaften.

Opprinnelig dato for arrangementet var 1. mars, men på grunn av dobbeltbooking, ble datoen endret til 8. mars og kvinnedagen.

– Vi kommer vel ikke unna at et slikt arrangement appellerer mest til menn, men vi håper at damene også har tid den kvelden, sier Elisabeth Hoem.

Helaften

Fotballkvelden starter med en uformell fotballprat mellom Drillo, Arne Scheie og to– tre lokale gjester, ledet av Erik Hattrem.

– Dette blir garantert lystig, med historiske tilbakeblikk og prat om nåtid og framtid i fotballens verden.

– Vi oppfordrer folk til å reservere bord, sier Hoem.

«Rød Bare Blå» har plass til godt over 100 spisegjester. Lokalene består av flere rom men videooverføring vil sørge for at alle ser og hører godt. Etter middagen blir det quiz. Drillo og Scheie har sjøl plukket ut sine favorittspørsmål innen fotball, sport og geografi. Her vil det være spørsmål av ulik vanskelighetsgrad, og i tillegg har de krydret det hele med litt ekstra som gjør at dette vil bli en morsom opplevelse, opplyser Hoem. Hun håper å se mange bedrifts- og vennelag på quizen.

Korter ned ventetida

Tornekrattets leder, Svein Erik Jenset, synes det er et flott initiativ og tror mange av hans medlemmer møter opp på fotballkvelden.

– Nå har det vært noen kjedelige måneder uten kamper. Vi er sulteforet på alt som har med fotball å gjøre og morer oss gjerne med en fotballquiz for å korte ned ventetida til seriestart, sier Jenset.

Enkeltarrangement

– «Rød Bare Blå» har ingen planer om å bli fotballpub, men vi elsker MFK, og ønsker å ha dette enkeltarrangement nå i vår, sier Elisabeth Hoem.

– Vi ønsker å henvende oss til det voksnere publikum på ukedager, sier Elisabeth Hoem og legger til at det vil bli ulike arrangement utover året på «Rød Bare Blå».