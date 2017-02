Må betale fullpris for elbil på ferja

Samferdselsutvalet vedtok onsdag å oppheve takstfritaket for el-bilar frå 1. mars. Det betyr at elbilar skal betale det same som andre køyretøy på fylkesvegferjene.

– Elbilane er i dag, med få unntak, like store og tek opp like stor plass på ferjedekket som andre personbilar i takstlengde «inntil 6 meter». I påvente av at Riksregulativet for ferjetakstar skal bli endra, vel vi i denne omgang å oppheve takstfritaket, seier samferdselssjef Arild Fuglseth.

Riksregulativet kan bli endra etter at budsjettforliket i Stortinget seier at ingen skal kunne kreve meir enn 50 prosent av full takst på elbilar på bomvegar, ferjer og parkering.

Møre og Romsdal vert no det tredje fylket som innfører full takst for elbilar på ferja.