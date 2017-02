Brannvesenet slukket torsdag en gressbrann i Ørnevegen i Geiranger. Kraftig vind gjorde at mange fryktet at brannen skulle spre seg. Da brannvesenet fikk kontroll, var et område på 100 x 150 meter avsvidd.

Onsdag var det gressbrann på Midsund. Det er svært tørt i hele fylket, og det advares mot åpen ild i naturen nå når det er så lite nedbør.