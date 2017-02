37 sauer skal ha brent inne

Like før midnatt onsdag rykket nødetatene ut til Tresfjord etter melding om en fjøsbrann i Øvstedalen. Da brannvesenet kom til stedet rundt klokken 23.50 var fjøset fullstendig overtent. En halvtimes tid seinere var brannen slått ned.

– Brannen er slukket, men det er fortsatt såpass mye varme på stedet at det ikke går an å ta seg inn i fjøset. Rundt 30 sauer er saknet og trolig døde. Det blir gjort avhør på stedet, sa operasjonsleder Per Åge Ferstad i Sunnmøre politidistrikt til NTB rundt klokken 01.30.

Sterk varmeutvikling

Da Rbnett snakket med Ferstad klokken 07.20, sa han at politiet ikke hadde vært inne i fjøset ennå.

– Det er fremdeles så sterk varmeutvikling at vi ikke kan ta oss inn. Brannvesenet opplyser også at stålkonstruksjonen kan rase på grunn av varmen, sa han.

Området sperret

Fjøset ligger litt avsides til, og brannstedet kan derfor ikke ses fra vegen.

Torsdag morgen var området sperret. Grunneieren sto sjøl vakt på stedet, og var naturlig nok sterkt preget av tragedien.

Tekniske undersøkelser over helga

Jan Magnar Sandvik ved Vestnes lensmannskontor sier til Rbnett klokken 13.20 at politiet har vært på stedet og snakket med vitner torsdag formiddag.

– Vi har ikke undersøkt åstedet teknisk ennå. Vi har gjort en totalvurdering og besluttet at de tekniske undersøkelsene ikke blir gjort før over helga. Fjøset ligger avsides til og det er meldt kaldt i været. I tillegg er bygningen delvis sammenrast, så det er behov for maskiner og utstyr for å kunne gjøre undersøkelsene på en sikker måte, sier han.

Det er derfor for tidlig å si noe om årsaka til brannen.

37 sauer saknet

Ifølge Sandvik var det 47 sauer i fjøset da brannen startet, hvor ti av disse ble reddet ut. De resterende 37 er inne i fjøset, og mest sannsynlig døde.