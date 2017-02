– Bilistene trenger ikke flere løse dingser

Onsdag forsvant NRK fra FM-nettet i Møre og Romsdal, og mange kjøper nå ulike løsninger for å fortsatt kunne høre statskanalen. Dagen etter går forsikringsselskapet Tryg ut og advarer mot løse DAB-adaptere i bil.

Adapter eller ny radio? – Det spørs på bilen din Å kjøpe helt ny radio kan være best i eldre biler. På nyere biler kan DAB integreres i eksisterende multimediespiller.

– Bilistene trenger ikke flere dingser som distraherer dem. Bytt ut bilradioen i stedet, og unngå trafikkfarlige adaptere, skriver forsikringsselskapet i en pressemelding.

Dette tilbyr merkeforhandlerne Vi har spurt dem om DAB.

– Vi går så langt som å fraråde løse DAB-adaptere i bilen. Sjåførene forholder seg allerede til mobiler, GPS-skjermer og underholdningselektronikk i bilen - de trenger ikke ytterligere distraksjoner. Brukervennligheten til DAB-adapterne er også varierende, og dersom det for eksempel er vanskelig å skifte kanal kan det være trafikkfarlig å bruke dem, sier leder i Tryg Forsikring i Norge, Espen Opedal.

Tallet på eneulykker på norske veier har steget dramatisk de siste ti årene. En del av disse ulykkene oppstår fordi sjåføren blir distrahert, for eksempel av en mobiltelefon.

– Et DAB-adapter vil bidra til ytterligere forstyrrelse av bilføreren og kunne føre til enda flere ulykker, sier Opedal. Han anbefaler at man bytter ut den gamle FM-radioen i bilen til en ny DAB-radio, i stedet for et adapter.

- Det koster litt mer, men er mye sikrere, sier Tryg-sjefen.

Han minner om at forsikringsutbetalingen kan bli redusert etter en ulykke dersom det viser seg at sjåføren lot seg distrahere av elektroniske innretninger i bilen.