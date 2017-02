Gressbrann ved skolen

Brannmannskap på Midsund fikk raskt kontroll over en gressbrann like ved Midsund skole.

– Brannen ble varslet like før klokka 13, og det ble sendt tankbil fra Molde brannvesen. Men denne ble tilbakekalt da lokalt mannskap klarte å få kontroll. Mannskapene er på stedet fortsatt for å være 100 prosent sikre på at alt er kaldt, sa operatør Tor Ivar Sjåstad ved 110-sentralen da Rbnett snakket med ham litt før klokka 14.

Det skal ikke ha vært fare for at ilden skulle nå bebyggelse.

Økt brannfare

Det er ikke sendt ut noen generell advarsel om økt brannfare, men Sjåstad mener det er all grunn til å være forsiktig med åpen ild i naturen.

– Det er lite snø i hele fylket, og slik været er nå, tørker det fort opp. Dette gir økt brannfare, sier Tor Ivar Sjåstad.