Gründer håper å doble salget av bambusklær

RAUMA: For ett år siden lanserte den tilbakeflytta isfjordingen Hanne Johnsen nettbutikken Bambis, der hun selger egendesigna barneklær av bambusviskose. I november ble en ny kolleksjon lansert. Da med klær i bambusfleece – fleece basert på bambusviskose og økologisk bomull.

– Mange tror at fleece er ensbetydende med plastbaserte tekstiler, men man kan lage det av stort sett hva som helst, forteller gründeren fra kontorplassen hun leier på Øran. Den siste tida har det vært skriverier om mikroplasten som havner i havet, blant annet når man vasker tradisjonell fleece.

Første i Norge

– I dag er det mest polyester som brukes, først og fremst grunnet den lave prisen. Baksida er jo at det er lite miljøvennlig, forteller Johnsen. At hun satset på bambus, er dels nettopp på grunn av miljøaspektet. Fra før av finnes det i Norge bare metervare av bambusfleece, ifølge Johnsen. Nå er hun trolig den første som produserer og selger klær av dette materialet i Norge.

– Men det kommer nok flere etter, har jeg hørt rykter om, sier hun, som også har fått flere konkurrenter i bambusviskose-segmentet etter oppstarten.

18 år i Oslo

Da nettbutikken ble lansert, hadde hun gått med ideen i fem år. Få år tidligere hadde hun sagt opp jobben som markedssjef for en stor bedrift i Oslo og flyttet tilbake til heimbygda etter 18 år i Oslo. Da hun fikk to barn med atopisk eksem, oppdaget hun at bambusviskose var godt egnet for sensitiv barnehud. Da ble plutselig dette materialet en del av ideen, og med støtte fra Innovasjon Norge, ble det klart for å settes ut i live.

– Fin vekst

Da vi intervjuet den driftige tobarnsmora rundt lanseringstider, håpte hun å begynne å ta ut lønn et halvt år etter. Hun hadde også tro på å ansette en person i 2017.

– Jeg var nok litt vel optimistisk med tanke på budsjettering. Jeg hadde jo ikke noe erfaring å basere meg på, forteller Johnsen. Men fra høsten 2016 har bedriften hatt en veldig fin økonomisk vekst.

– Det løsnet liksom litt i august, forteller hun, og påpeker at det er sterk konkurranse når det gjelder barneklær.

– Det tar tid å bygge opp et nytt «brand» og skaffe seg kunder, men heldigvis har jeg mange tilbakevendende.

Dagene flyr

I tillegg til nettbutikken, selger hun produktene sine gjennom Rauma Ullvarefabrikk, samt hos fire-fem andre forhandlere rundt i landet.

– Jeg kommer til å satse mer mot butikkene framover, forteller hun, som i april kommer enda en kolleksjon.

– Hvordan er en typisk dag?

– Dagen starter med å gå gjennom meiler, pakke ordre og sende ut. Det går også mye tid til å planlegge nye kolleksjoner og drive markedsføring. Det er en hel del organisatoriske ting, slik alle bedrifter må. Sjøl om jeg har satt bort regnskapet, må man likevel følge opp, forteller hun, og garanterer at gründerdagene flyr.

Sover godt

En del av konseptet for å bli sett i mylderet av barneklær, er å bruke sosiale medier.

– Det er jo vanskelig å vurdere effekten. Jeg har ikke sett en sammenheng der plagg har blitt vist av instagrammere, og så har bestillinger kommet, men sosiale medier er jeg uansett helt avhengig av som liten bedrift. Det er både billig og effektivt.

– Har du angra på at du hoppa i det?

– Nei. Eller kanskje noen få ganger, men jeg har aldri vært helt i kjelleren, nei.

– Man hører ofte at gründere har mange søvnløse netter ...?

– Jeg har nok hatt noen av dem, men med to små barn går akkurat det å få sove av seg sjøl, smiler hun.