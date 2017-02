Fikk svar på banner-aksjon

Gjemnes: Aksjonsgruppa Gjemnes Ytre har hengt opp et banner på Fursetfjellet med påskriften «Gjemnes = Nordmøre». Onsdag hadde vittige sjeler byttet ut «Nordmøre» med «Molde».

Aksjons-banner på Fursetfjellet «Gjemnes = Nordmøre» står det på banner hengt opp på grensa mellom Molde og Gjemnes.

En Rbnett-leser gjorde oss oppmerksom på stuntet på banneret som er hengt opp mellom to telefonstolper på Fursetfjellet, like ved grensa mellom Molde og Gjemnes.

Per Gimnes i gruppa som jobber for at Gjemnes skal bestå som selvstendig kommune, bekreftet tirsdag at det er deres banner som er hengt opp. Den ble seinest brukt på en stand på Nordmørskonferansen i Kristiansund. "Gjemnes=Nordmøre" kjemper mot forslaget fra fylkesmannen om at kommunen skal slås sammen med Molde. Gjemnes har også versert på ei liste over kommuner som kan bli slått sammen med tvang.