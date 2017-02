Det startet med et leserinnlegg fra Frps fylkespolitiker Frank Sve i Tidens Krav. Nå er det full klinsj mellom Sve og Tidens Kravs journalist og sjukehusblogger Arild Myhre. På sidelinja med sine innspill står Frps tidligere varaordfører i Averøy, Jan Steinar Engeli Johansen og Venstres stortingsrepresentant Pål Farstad. Temaet er om Nordmøre er den store taperen i Møre og Romsdal eller om de bare velger å se det som ikke går deres veg.

Foreløpig siste episode er et nytt innlegg der Frank Sve hjertesukker: «Ein kunne mista arbeidslysta av mindre overfor Nordmøre, når ein får slike "skyllebøtter". Eg har slett ikkje tenkt å la meg "vippe av pinnen" av slik oppførsel som Arild Myhre framvisar her».

«Hatretorikk»

Det hele startet da Frank Sve i et innlegg skrev at «Frp prioriterer og arbeider for Nordmøre». Han ramset opp politiets lønns- og regnskapssenter, krav om oppstart og prioritering av riksveg 70, samt ei ekstra ferje på sambandet Halsa-Kanestraum. Nå står nye prosjekt for tur, som bedre E39 mot Trøndelag, 11 millioner kroner til ishall i Kristiansund og en omfattende satsing på videregående skoler i Kristiansund.

Sve mente at å hevde at «Kristiansund og Nordmøre får ingen ting» i beste fall er en grov omgåing av realitetene. Og med klar adresse til Tidens Krav:

«Eg trur det no er på tide at ein begynner å «sjå klart» begynner å omtale kvarandre her i fylket med alt anna en ein «hatretorikk», som overhode ingen er tjent med.»

«Gjør seg populær på Sunnmøre»

I en kommentarartikkel svarer Tidens Kravs journalist og sjukehusblogger Arild Myhre at han oppfatter innlegget til Sve «mest som et forsøk på å gjøre seg populær på Sunnmøre, der nordmøringene via ulike medier er stemplet som sutrete og dumme som vil til Trøndelag i stedet for å bli i dette «fantastiske» fylket.»

Myhre viste til tall som forklarte hvor dårlig det står til med statlige arbeidsplasser i nordmørsbyen:

«Etter å ha vært en del av Møre og Romsdal i 82 år er fasiten pr 4. kvartal 2015 at Nordmøre har 23,3 prosent av befolkningen, men bare 14,6 prosent av de statlig sysselsatte i fylket. Sammenligner man de tre byene, ligger Kristiansund likt langt etter. Byen har mistet 30 statlige arbeidsplasser siden 2008. Til sammenlikning har det blitt 325 flere i Ålesund og 172 flere i Molde.»

Myhre avslutter kommentaren med et solid spark til Frank Sve:

«Man kan slik spørre seg om fylkeslederen ikke har skadet Frp mer enn noen annen på Nordmøre. At fylkespartiet deretter ekskluderer medlemmer som bruker vel sterke ord i et forsøk på å redde det lille som er igjen av Frp-velgere i Kristiansund etter sykehussak og regiondiktat, sier ganske mye om hvor lite disse velgerne betyr for partiet sammenliknet med grunnfjellet på Sunnmøre.»

Fikk svar fra Averøya

Da kom den tidligere varaordføreren i Averøy på banen. Jan Steinar Engeli Johansen er kandidat på Frps stortingsliste og gikk under tittelen «TK, Arild Myhre og ønskede sannheter» i strupen på lokalavisa for Nordmøre:

«Bare for å ta Kristiansund kan vi nevne at det ikke er så lenge siden vi kunne lese i TK om Atlanten videregående skole som ble rustet opp for fylkeskommunale midler, og for under ett år siden var jeg selv med på åpningen av bygg 4 og bygg 8 ved St. Hanshaugen. I TK skal slikt selvsagt gjøres til så kortvarige gleder som overhodet mulig, slik at man i stedet kan konsentrere seg om å skrive at fylkeskommunen nå er i full gang med å ruste opp skoler i Romsdal og på Sunnmøre på bekostning av Kristiansund.»

Johansen mener også at Tidens Krav ikke snakker sant når det gjelder Frps rolle i sjukehussaka.

«Det er merkelig at Tidens Krav hele veien har hyllet «framtidsrettede» politikere og næringslivstopper som har stått klar med spaden midt på Fursetfjellet, en knapp mil fra der vedtaket nå sier det skal ligge, mens de samme aktørene ikke nevnes med ett eneste ord i dag.», skriver Frp-politikeren som ikke ville være med på et opprop for sjukehus i Gjemnes. Det fikk Tidens Krav til å rette et kraftig angrep mot Johansen på lederplass.

«Så harsk og bedømmende var lederen at daværende ordfører i Kristiansund i et møte samme dag i Åndalsnes valgte å flytte seg fra min nabostol med meldingen om at «det sikkert er bedre å sitte blant venner».

«Total mangel på politisk folkeskikk»

Og så kom svaret fra Frank Sve som ikke var mildere i tonen:

«Korleis skal det gå an å bygge positivitet i Nordmøre, når slik total mangel på politisk folkeskikk vert framført av ein målberande journalist i Tidens Krav på Nordmøre? Korleis skal ein i denne regionen kunne skaffe seg alliansar som kan skape vekst og utvikling i eit område som utan tvil trenger dette? Korleis kan slik negativ framferd mot dei som ein faktisk må ha med på laget for å skape vekst og utvikling i framtida, vere medisin for å skape positivitet?», spør Frank Sve.

Han avrunder leserbrevet med å skryte av noen av sine politiske rivaler på Nordmøre.

«Det ser faktisk ut som at enkelte trur ein skaper politiske resultat med hatretorikk, useriøsitet og skittslenging på nett/Facebook. Eg og Frp har ikkje tenkt å bevege oss ned på dette nivået, men fortsette å arbeide for Nordmøre og resten av fylket, ilag med seriøse politikarar frå alle dei etablerte partia her i fylket. Slik som til dømes Iver Nordseth og Kristin Sørheim, som eg arbeider godt ilag med til det beste også for Nordmøre.»

Venstre inn fra siden

Innimellom alt dette har Venstres Pål Farstad skrevet innlegg mot Frank Sve der han på Venstres vegne tar hovedæren av å få de nye politiarbeidsplassene til Kristiansund og at hvis Frp/Høyre hadde vært mer velvillig, ville E39 til Trøndelag vært på plass allerede. Han viser også til at Frp ikke har ønsket å støtte et operahus i Kristiansund.

Siste ord er neppe sagt.