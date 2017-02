Stjal propellblader fra fartøy i Indonesia

Forrige tirsdag tok mannskapet på et containerfartøy i Jakarta i Indonesia kontakt med serviceavdelingen ved Brunvoll AS.

– I en mail fortalte de at de hadde mistet oljetrykket på baugthrusteren, og at det var stygge lyder fra enheten ved oppstart. Thrusteren (propellen journ.anm.) lot seg ikke bruke, sier kommunikasjonssjef Jørgen Eide til Skipsrevyen, som først omtalte saken.

Tom oljetank

Ifølge nettstedet fikk mannskapet beskjed om å lokalisere hvor en eventuell oljelekkasje var ved å drenere fra seal og gear. Men inspeksjonen viste noe helt annet.

– Det var bare vann som kom ut av dreneringsrøret. Oljetanken var tom! Mannskapet ble deretter anbefalt å trimme opp bow (baugen journ.anm.) for fysisk å sjekke selve thrusteren for skader, sier Eide til Skipsrevyen.

– Hyppige tyveri i Indonesia

Da ble det kjent at fartøyet hadde ligget med baugen delvis opptrimmet om natten, og at thruster-enheten manglet tre propellblader.

– Hva var årsaken til at dere kom frem til at propellbladene måtte være stjålet?

– Om et propellblad faller av eller blir skadd, som følge av ytre påkjenning av bildekk, tømmerstokker eller andre fremmedlegemer i vannet, er det bestandig skader på rundtliggende utstyr. Det var det ingen tegn til her. I tillegg var det tydelig at låsetråden til boltene på det siste gjenværende bladet var kuttet med vinkelsliper, noe som tydet på at det har vært mennesker til stede. Ved å konsultere med vår lokale agent fikk vi også vite at slike tyverier har forekommet hyppig den senere tiden i Indonesia, sier Brunvolls ettermarkedsdirektør Kjetil Hovde i en kommentar til Romsdals Budstikke.

125.000 kroner i salgsverdi

Han opplyser at hvert propellblad veier 140 kilo, og har en salgsverdi på 125.000 kroner fra Brunvoll.

– Skrapverdien som tyvene kan selge de for er omtrent 10.000 kroner. Vi har ikke opplevd lignende tilfeller på skip i drift tidligere, men det er ikke uvanlig at slike deler stjeles fra skipsverft der sikkerheten kan være lav, sier Hovde videre.