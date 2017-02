Sterkt budskap til de unge

Forelderådets arbeidsutvalg (FAU) ved Hustad barne- og ungdomsskole ligger ikke på latsiden. Tirsdag og onsdag denne uka har de leid inn foredragsholder Frode Tafjord fra Ålesund, som leder Camilla Tafjord-stiftelsen. Frode Tafjord har holdt en rekke foredrag, også i Romsdal. Han har et budskap som aldri kan gjentas nok. Det er at de unge aldri må si annet enn et klart NEI hvis de får tilbud om å prøve narkotiske stoffer, uansett hvor "mildt" det er. Frode Tafjord vet dette bedre enn de fleste, for hans datter Camilla døde i 2007. Bare 24 år gammel.

Begynner man, snur livet

- Jeg begynte å holde foredrag to måneder etter Camillas bortgang. Fordi jeg ikke vil at noen andre ungdommer skal havne borti det helvetet som min datter kom inn i. Derfor står jeg her på Hustad, foran dere som er elever i ungdomsskolen. Dere fikk alle livet da dere ble født, og hvordan det blir kommer helt an på hvilke valg dere tar. Begynner man å ruse seg, så snur livet. Da går det feil veg, understreker Frode Tafjord.

Han snakket om hasj og marihuana. Som mange kan hevde ikke er så skadelig. Frode Tafjord understreker at det er stikk motsatt. Og han dokumenterte det.

- Det er altfor mange ungdommer, også i Norge, som roter seg borti rus. Det vil skade livene deres, og livene til de rundt dem. Vi fikk brev fra ungdomsskolen om at Camilla hadde ruset seg. Hun og noen andre elever. Vi trodde det var en engangsforeteelse. Men det var det ikke. Kan hende hun hadde prøvd flere ganger før dette. For Camilla snudde livet. For oss også. Camilla er ikke her lenger.

Et feil valg kostet henne livet

- Det startet med at hun gjorde ett feil valg. Det førte til flere. Det å følge sin datter på en slik veg gjør at også vi som foreldre blir skadet. Psykisk og fysisk. Alt dette er konsekvenser av valgene Camilla tok. Kanskje det sitter ei Camilla her i salen? Eller en gutt som kan tenkes å si ja hvis han blir tilbydd narkotika? Da håper jeg at et eventuelt ja blir til et klart nei. Da har jeg nådd mitt mål, sier Frode Tafjord.