Støtter første kvinne i Amundsens skispor

Molde: Gjennom felles turvenner ble sørlandsdama tipset om Jan Sverre. Når muligheten til tur byr seg, takker Jan Sverre Sivertsen sjelden nei, men et slikt prosjekt krevde et veloverveid svar.

– Vi har brukt noen måneder på å bli kjent og føle på om dette kan fungere. De fysiske og psykiske påkjenningene man utsettes for i isødet krever god kjemi og gode samarbeidsevner. Vi har konkludert med at vi har trua på hverandre og at vi vil bli et godt team, sier Sivertsen.

Tredje gang

Jan Sverre er ikke ukjent med utfordringer av denne sorten. To ganger har han vært i Antarktis. Første gang med en isbryter, til Sør-Ishavet og Antarktishalvøya.

I 2011 ble han blant 4800 søkere plukket ut som en av seks personer som fikk delta på en tur i forbindelse med 100 årsmarkeringen av at Roald Amundsens nådde Sydpolen.

Denne gangen er det et større prosjekt. Astid Furholt ønsker å bli den første kvinna som følger i Amundsens skispor. Sivertsen synes Astrids mål var spennende og ambisiøst og ønsker å støtte opp og bidra til at hun når målet sitt.

Likeverd

– En viktig del av motivasjonen jeg har for å være med på ekspedisjonen til Sydpolen er å vise at kvinner og menn er likeverdige, og at vi sammen utgjør de beste teamene.

– Jeg synes det er viktig at framtida til mine to døtre ikke er preget av forskjellsbehandling, men av likeverd og like muligheter uansett kjønn, legning eller rase. Menn og kvinner må stå opp for hverandre , spesielt vi menn må bli flinkere til å støtte opp om kvinners sak. Forhåpentligvis kan Astrid og jeg vise at våre egenskaper totalt sett blir et vinner-team, sier Sivertsen.

2 050 kilometer

Utgangspunktet for Amundsens tur i 1911 er en utfordring.

– Før vi kan begynne å gå i Amundsens skispor må vi først ta oss 700 km på ski og kite til startpunktet. Så venter en 1350 km lang skitur over Ross-barrieren, opp den 55 km lange Axel Heiberg Glacier til platået som på det høgeste er 3200 m.o.h. Deretter venter noen hundre kalde og forblåste kilometer inn til selve Sydpol-punktet. Vi har planlagt å bruke 80 dager på ekspedisjonen, hvor vi bringer med oss alt av utstyr sjøl de 2 050 kilometerne i pulker som vil veie ca. 120 kg hver på det meste, forteller Sivertsen.

Det er mye logistikk og planlegging som skal gjøres før man kan reise. En slik tur har budsjett på flere millioner kroner og det jobbes med å finne samarbeidspartnere. Næringslivet i regionen inviteres til å bli med på prosjektet.

– Vil så gjerne ha med meg fylket mitt, som jeg er så stolt av, på tur, sier Sivertsen.

Forberedelser

I tida fram til oktober skal mange og ikke minst lange treningsøkter gjennomføres. Det blir mange turer rundt om på Skåla med bildekk på slep.

De to reiser ned i slutten av oktober og håper å komme i gang med selve turen ganske kjapt. Den antarktiske sommeren er fra oktober til februar, så tida er knapp.

– Vi har satt en maxgrense på 80 dager for turen til polpunktet.

Lite romantikk

Jan Sverre priser seg lykkelig for at han har så snill kone. Kona, Liv-Hege Seglsten, støtter ham fullt ut.

– For oss er det viktig at den av oss som får mulighet til slike opplevelser får lov å dra.

– Mange lurer på om det ikke er litt skummelt å sende mannen av gårde på en 80 dagers telttur med en annen dame, men Liv-Hege vet bedre enn de fleste at knapt noe er mindre romantisk enn en svett mann i teltet, sier Jan Sverre Sivertsen.