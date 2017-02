Reagerer på ferjetider

MIDSUND: I forbindelse med at Fram skulle endre bussrutene, måtte også Fjord1 tilpasse ferjeavgangene. Mens resten av avgangene trer i kraft fra 1. mai, har endringene for Solholmen-Mordalsvågen gjeldt fra nyttår.

I en Facebook-gruppe for innbyggerne i Midsund kommune blir de nye avgangene diskutert. Flertallet av dem som kommenterer mener tilbudet har blitt vesentlig dårligere på helg og for pendlere. Noen mener også folkets behov ikke blir sett, og oppfordrer hverandre til å klage på endringene.

Vil tilrettelegge

Ordfører Odd Helge Gangstad sier at arbeidet med å justere avgangene allerede er i gang.

– Vi opplever at tidene er noe ugunstig for pendlere, spesielt for dem som er i turnus. Kommunen er opptatt av å tilrettelegge for innbyggerne på en best mulig måte. Hvis vi ikke gjør dette, kan jo noen i verste fall finne på å flytte, sier han til Romsdals Budstikke.

Klarer ikke møte alle ønskene

Gangstad synes det er flott at folk engasjerer seg, og ber om konkrete innspill til endringer.

– Fra 1. mai vil alle de nye rutetidene tre i kraft, men fram til da vil det være mulig å gjøre noen justeringer. Vi har fått et klart signal om at vi ikke kan utvide antall avganger, kun forandre på tidene. Vi kommer til å ta med oss innspillene fra publikum inn i arbeidet framover, sier han, og legger til:

– Jeg ser at ønskene spriker i alle retninger, så det blir vanskelig å møte alle. Vi må forsøke å justere det som virker å være de viktigste avgangene, og tilrettelegge bedre for pendlere.

I en kommentar på Facebook-siden foreslår ordføreren at innbyggerne kan opprette en egen side med ruteendringene som tema. På den måten kan han svare på spørsmål der.

– Lurt å engasjere seg

Gangstad sier at han også har fått til dels sterke reaksjoner på de nye bussrutene.

– Dette er også noe jeg kommer til å ta opp med fylkeskommunen. I gamle dager, før jeg startet mitt politiske liv, hadde man fellesmøter hvor man i fellesskap kom fram til endringer. Slik er det ikke nå, men det er fullt mulig å komme med innspill. Jeg kommer som sagt til å legge fram en ønskeliste, så det er lurt å engasjere seg, sier han.