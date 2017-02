Kristne leger vil nekte sæd- og eggdonasjon

En stortingsmelding om bioteknologiloven er ventet i løpet av våren, og politikerne skal vurdere om eggdonasjon skal godkjennes på lik linje med sæddonasjon.

Norges Kristelige legeforening mener begge deler bør forbys, ifølge Dagens Medisin.

– Vi har vært veldig klart imot både sæddonasjon og eggdonasjon. Nå er det snakk om å likestille eggdonasjon med sæddonasjon, men da vil vi heller forby begge deler enn å åpne opp for eggdonasjon. Bakgrunnen er at barn skal ha mulighet til å vokse opp med reell mor og far, sier generalsekretær Magnar Kleiven i Norges Kristelige Legeforening.

Dersom eggdonasjon blir tillatt, tror han at debatten om reservasjonsrett vil blusse opp igjen.

– I saken om eggdonasjon er det etiske problemstillinger som i vesentlig grad er knyttet til liv og død, og vi vil hevde samvittighetsfrihet så lenge overbevisningen er dyp. Det bør være anledning til å reservere seg mot å henvise til fertilitetsbehandling, sier Kleiven.

Saken omtales også i Aftenposten , som skriver at Norges Kristelige legeforening har 1200 medlemmer, både leger og tannleger.