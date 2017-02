Nå begynner billettkontrollene

Fredag 27. januar ble rammeavtalen mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og NOKAS AS for billett- og kvalitetskontroller om bord i alle bussene, hurtigbåtene og fergene i fylket signert.

– Denne avtalen innebærer kontroll av billetter og reisekort, i tillegg til å sjekke kvaliteten på utføringen av jobben til operatørene og utstyr, sier rådgiver Atle Ræstad ved samferdselsavdelingen i en pressemelding.

– Viktig avtale

Seksjonsleder Stig Helle-Tautra sier til Romsdals Budstikke at det er viktig for fylkeskommunen at det gjennomføres kontroller og tas stikkprøver.

– Vi har hatt billettkontroll på ferger tidligere, men nå har vi inngått en avtale som inkluderer buss og hurtigbåt i tillegg. Vi kommer til å ha opplæring av kontrollørene, og starte opp så snart som mulig. Hvor ofte det vil være kontroller kan jeg ikke svare på, sier han.

– En slik rammeavtale er viktig for Møre og Romsdal fylkeskommune. Vi sitter med et stort inntektsansvar, og må derfor sikre at inntektene kommer til fylkeskommunen, legger Helle-Tautra til.

Han opplyser at gebyrsatsen er mellom 500 og 750 kroner per person i kollektivtrafikken. Manglende billettering på ferge av kjøretøy medfører et gebyr på 2000 kroner.

NOKAS gleder seg

Rammeavtalen trådte i kraft forrige onsdag. Den har en varighet på to år, med opsjon på to ganger ett år.

– Vi er fornøyde med å ha inngått denne avtalen med fylkeskommunen, og gleder oss til å begynne på oppdraget, sier Jan Christian Aukan Wågbø i NOKAS AS.