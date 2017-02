IT-giganter støtter kamp mot innreiseforbud

Selskapene overleverte mandag et dokument med argumenter mot innreiseforbudet til domstolen som behandler saken.

Det er delstaten Washington som har gått til sak mot Trumps regjering for å sørge for at grensene holdes åpne for flyktninger og folk fra sju overveiende muslimske land. En føderal dommer har allerede opphevet forbudet, og ankesaken behandles av en domstol i San Francisco.

IT-gigantene argumenterer med at innreiseforbudet gjør det vanskeligere å rekruttere dyktige utlendinger, og at det vil skade amerikansk næringsliv. Også Microsoft, eBay og Netflix har undertegnet dokumentet.

Trump har gjentatte ganger kritisert dommeren som opphevde forbudet. På Twitter har presidenten skrevet at grensene er åpnet for potensielle terrorister og at folk bør skylde på dommeren «hvis noe skjer».