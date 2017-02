Her rives skolen

Det hvite skolebygget på Husøya har vært et landemerke i mange tiår. Nå er det borte. Rivingsarbeidet er i full gang.

Skolebygget har stått tomt i mange år, og bygget var nå sterkt preget av forfall. Skolen ble bygget i 1938 og fikk et påbygg på slutten av 1970-tallet.

Vil rive Ona skule Men fylkeskonservatoren er ikkje heilt samd.

30 tomter

– Vi utredet om det var mulig å bruke skolebygget, men det var både branntekniske og andre årsaker til at vi måtte skrinlegge denne muligheten. Nå river vi skolebygget og gjør klart området for tomter og ferieboliger, sier Runar Myklebust. Han er daglig leder i Ona Eiendomsutvikling.

Nå er området ferdig regulert, og det skal gi plass til ca 30 tomter.

– Vi vet ikke ennå om vi skal legge ut tomtene for salg eller om vi skal bygge ferieboliger som vi kan selge. Nå har vi startet ryddearbeidet. Vi tok først vindu, alt elektrisk, samt skiferen på taket. Nå rives reisverket, og vi regner med at dette arbeidet tar ca ei uke. Da blir området planert.

Sterke reaksjoner

Rivingen skaper mange reaksjoner i Facebook-gruppa «Du vet du er fra Ona».

Ola Sønderland skriver: «Fysj og fy. Det forundrer meg ikkje om skulen vert erstatta med nokre hytter med etterlikningsarkitektur. Og så vert området privatisert. Dette landemerket vert sakna. Ein bit av Ona og Husøyas sjel vert no rive ned.

Triste greier.»

Gudbjørg Didriksen Sylte: «Kommunen burde kanskje lagt den ut for salg, lenge, lenge ,før dei gjorde det, medan det endå var "botvon". Kanskje det då hadde godt an å bruke den til noko, det toget var gått for lenge sidan nå. Slik sett var det også trist at den sto slik den gjorde, men sårt likevel».

Runar Myklebust forstår reaksjonene.

– Det er klart at det vil være mange følelser når et slikt bygg rives. Det er mange som har et forhold til gamle Ona/Husøy skole, sier Myklebust.