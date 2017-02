Følte seg presset – truet selv med å «ta» dem med kniv

En romsdaling i midten av 20-åra, måtte nylig møte i Romsdal tingrett tiltalt for å ha truet med å drepe tre personer. Han måtte også svare for tjuveriforsøk av en båt.

Ville ta livet sitt

Det var en sommerdag i 2015 at mannen hadde det han beskrev som «en dårlig dag». Han ville ta sitt eget liv, og la på svøm for å drukne seg. Etter hvert ble han kald og sliten og ombestemte seg, heter det i papirene fra Romsdal tingrett.

Han svømte mot land igjen og oppdaget en båt som han klatret om bord i. Etter en stund bestemte han seg for å prøve å starte den. Tre personer som var ved ei hytte rett innenfor kom da ned mot ham.

Truet dem

Båten startet ikke, og de på land begynte å hale båten inn mot seg. Den tiltalte sa i retten at han opplevde dette som truende, og at han da fant en kniv som han truet med å bruke på dem. Han kunne ikke huske at han truet dem på livet, men innrømmet at han ikke husket nøyaktig ordene som ble brukt.

Ifølge dommen truet han blant annet med å skjære over halsen på en av dem, banke en annen og «ta» dem alle tre. De opplevde ham som ustabil og forsøkte å roe ham ned.

Mannen stakk etter hvert av, men etter en tid ble han kalt inn til lensmannen for avhør, hvor han tilsto mye av hendelsesforløpet.

Retten fant det bevist at situasjonen skapte «alvorlig frykt hos de tre fornærmede, en frykt som preget dem også i ettertid».

Lang liggetid

Saka var ferdig etterforsket i oktober 2015, men det tok ett år før tiltalte ble utferdiget og deretter mer enn to måneder før den ble sendt til retten for fastsettelse. Tiltalte er helt uten skyld i den lange ventetiden. Romsdal tingrett skriver at den lange ventetiden er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og at dette skal gi utslag i en mildere straff.

Tingretten endte dermed med å gi mannen en betinget fengselsstraff i 27 dager med en prøvetid på to år. Mannen slipper også å betale saksomkostninger.