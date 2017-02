Reisende ankommer USA uten problemer

Advokat Alan Kaplan snakker på vegne av et knippe advokater som overvåker ankomstene til New York lørdag kveld. Han sier ingen av dem som er dekket av innreiseforbudet, ser ut til å ha blitt holdt igjen ved ankomst. Kaplan sier det er en merkbar forbedring fra den nervøse stemningen som rådet tidligere, mens reisende ble avvist og sendt tilbake.

For en drøy uke siden innførte president Donald Trump et midlertidig innreise forbud for flyktninger og for borgere fra sju land med muslimsk majoritetsbefolkning: Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria. Fredag utstedte en føderal dommer i Seattle en landsomfattende midlertidig forføyning som satte presidentordren til side. Lørdag leverte justisdepartementet inn et formelt varsel om at kjennelsen fra Seattle vil bli anket.

Advokatene som har jobbet frivillig for å hjelpe passasjerer som har hatt problemer ved ankomst til New York kunne trekke et lettelsens sukk da forføyningen ble kjent, men understreker at presidentordren ikke er permanent opphevet. De oppfordrer folk fra de aktuelle landene som har gyldig visum, til å komme seg til USA så raskt som mulig.

President Trump er overbevist om at han vil vinne fram i domstolene.

– Vi kommer til å vinne. For landets sikkerhets skyld kommer vi til å vinne, sier han. På Twitter har han langet ut mot «den såkalte dommeren» som kom med den midlertidige forføyningen. Han mener kjennelsen gjør at «mange veldig ille og farlige personer kan strømme inn i landet».