Nektet å avslutte festen i Molde

Politiloggen for natt til søndag viser at fest og fyll har gitt politiet litt å gjøre også denne natta.

Bråk i sentrum

Klokka 01.47 ble en mann i slutten av 20-årene bortvist fra et utested i Molde etter det politiet beskriver som «aggressiv oppførsel».

Klokka 02.10 var det tilløp til bråk på bussholdeplassen i Molde sentrum. To menn i 20-årene beskyldte hverandre for å ha brukt nevene i stedet for munnen når de skulle uttrykke seg. Politiet fant det best å vise bort begge to.

Klokka 03.06 ble politiet tilkalt til et hotell i Molde på grunn av bråk på et av rommene. Nattevakta trengte hjelp til å roe ned gjestene, noe politiet fikk ordnet.

Avsluttet ikke festen

Søndags morgen ble det nok for både politi og naboer av en høylytt fest i Molde. To menn nektet å etterkomme politiets pålegg om å avslutte festen, på tross av gjentatte klager fra beboerne i nærheten. Politiet hadde også tidligere på natta vært og bedt dem dempe seg.

Klokka 06.57 fikk de ikke flere advarsler. Politiet tok dem med til arresten, slik at naboene endelig kunne få litt fred. Begge to anmeldes for ordensforstyrrelse.

Fyll på Nordmøre

Politiet har også vært på to forskjellige adresser på Sunndalsøra i løpet av natta for å dempe festbråk etter klager om støy. Ei ung beruset dame ble dessuten innbragt fra et utested i Kristiansund i løpet av natta – hun ble satt i arrest og anmeldes for ordensforstyrrelse.