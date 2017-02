Hundrevis rasket over isen

Kom deg ut-dagen har vært arrangert i en årrekke, over hele landet. Høst og vinter. Hovedarrangør Molde og Romsdals turistforening har aldri opplevd maken til respons som søndag.

– Bli med ut på Norges største søndagstur Kom deg ut-dagen går av stabelen i dag. I vårt område er det på Skaret og Osmarka det skjer.

De har arrangementer på Skaret og Osmarka. Det kryr av barn og voksne. Trolig er det nærmere tusen som har vært på Skaret i løpet av dagen.

Det viste seg at arrangøren ikke hadde noe å frykte med tanke på at det knapt nok er snø og vinter. Isen kom til som den store unnsetningen. Og ingenting er mer populært enn å leike seg på isen.

– Isen er prikken over i-en. 10 til 30 centimeter is på Skarvatnet har skapt folkefest, sammen med våre mange arrangementer. I høst hadde vi et oppmøte på 300, men nå er det mye mer. Dagen er helt fantastisk for å vise folk enkelt friluftsliv. Få alle ut av huset og oppdage gleden ved å være ute. Det er målet. Det er en sann fryd å oppleve denne responsen. En stor takk også til våre samarbeidspartnere og hjelpere, sier Maria Holo Leikarnes, leder i MRT.

