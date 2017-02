Tirsdag er det bisettelse i Gressvik kirke for Karsten Pettersen, som ble 92 år gammel. Der ligger det blomsterhilsen fra skolene i Vestnes og Tomrefjord. Et av barnebarna til Karsten skal lese et dikt som Trude Marielle Gjelsten fra Fiksdal skrev til Karsten etter besøket i Sachsenhausen.

Klar tale

– Karsten var en fantastisk person, som gjorde et sterkt inntrykk på alle. Alt ble så mye klarere og sterkere når han fortalte, sier Åsta Hølmo, bedre kjent som Farmen-Åsta. Hun var på tur sammen med en klasse fra Vestnes i 2007. Seinere har hun besøkt Karsten Pettersen i heimen hans i Fredrikstad, det har vært mye å snakke om.

Karsten Pettersen fikk et svært godt forhold til elevene fra Vestnes og Tomrefjord, fortellingene han kom med satte djupe spor.

– Må ikke glemme

Bare 17 år gammel ble han tatt til fange av tyskerne. I januar 1943 ble han sendt med fangeskipet «Donau» til Stettin før han endte opp i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen nord for Berlin. Han overlevde 27 måneders i skrekkveldet, minnene fra åra med nazistisk bestialitet brente seg fast.

I godt voksen alder begynte han som tidsvitne i Aktive Fredsreiser, der han reiste sammen med norske ungdommer til Tyskland og Polen. Den første turen med elever fra Vestnes gikk i 2005, seinere ble det over ti turer med Karsten Pettersen som tidsvitne sammen med elever fra Vestnes og Tomrefjord. Karsten Pettersen besøkte også Vestnes og Tomrefjord flere ganger.

Nært forhold

– Karsten følte seg som en far for alle elevene. Når han tok mikrofonen i bussen, sa han alltid at det er «far» som er på lufta. Det var en lydhør forsamling som fikk med seg hvert et ord han sa, forteller lærer Per Ottar Bjørdalsbakke, som var med på alle turene fra Vestnes.

Turene fra Vestnes og Tomrefjord var godt organisert der mange foreldre også stilte opp som reiseledere. De besøkte både Auschwitz, Ravensbrück og Sachsenhausen, navn som fremdeles får det til å gå kaldt nedover ryggen på folk.

Karsten Pettersen fortalte levende om det han opplevde, både om medmenneskelighet fra medfanger og sadisme fra vaktene.

Sendte brev

Etter turene skrev elevene ned sine tanker og personlige hilsener og la arket i en konvolutt, som ble sendt til Karsten Pettersen. Alt dette er arkivert, blant dette diktet som blir lest opp under bisettelsen.

– Karsten gjorde et svært sterkt inntrykk på både oss voksne og elevene. Mange sto med tårer i øynene etter å ha hørt han fortelle, sier lærer Frode Varnes, som også var med på flere turer.