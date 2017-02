Vann-trøbbel på Kleive

Natt til lørdag ble det oppdaget et vannledningsbrudd på Kleive, ikke langt fra Kleive-elva. Bruddet rammet hovedsakelig abonnenter øst for elva mot Istad. Molde kommune opplyser at det er lagt ut provisorisk slangeutlegg forbi bruddstedet. Fra klokken 11 skal kundene ha begynt å få vannet tilbake gradvis.

Berørte kunder skal ha fått varsel på tekstmelding fra kommunen. Den er sendt til alle med registrert adresse innenfor området som er berørt.

Kok vannet

- Vannet kan være brunt og grumset t å begynne med. For de som er berørt anbefales det inntil videre å koke vann til mat og drikke. Kokeanbefalingen er et føre var-tiltak, skriver Molde kommune på sine nettsider.

Det skal være omtrent 10 boliger rett ved bruddstedet som fortsatt ikke har vann.

- For disse abonnentene må det graves og anlegges en midlertidig tilkobling på stikkledningen opp mot disse boligene. Graver er rekvirert, men det antas at vannforsyningen til disse ikke er på plass før ut på ettermiddagen. Disse abonnentene vil foreløpig få tilkjørt en vann på dunk, opplyser kommunen.