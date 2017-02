Nektet å betale for drosje

Like etter klokken halv tre natt til søndag måtte politiet bistå en drosjesjåfør i Molde som hadde problemer med to passasjerer. De to mennene, som begge er i 40-åra, nektet å betale for turen de hadde tatt i drosjen.

Da politiet kom til stedet prøvde de å overtale mennene til å betale for seg, men de var begge for full til å ta vare på seg selv.

Derfor ble begge tatt med til drukkenskapsarresten i Molde for å sove ut rusen.

Politiet opplyser at mennene vil få en ny mulighet til å gjøre opp for seg lørdag morgen, men dersom det ikke skjer blir forholdet anmeldt.