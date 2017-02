– Bli med ut på Norges største søndagstur

Turistforeninger over hele landet arrangerer kom deg ut-dagen på søndag. Totalt er det snakk om 146 arrangement på landsbasis. Det er meldt bra vær og det er all grunn til å komme seg ut på Skaret eller på Osmarka søndag.

Lavterskeldag

– Kom deg ut-dagen er en lavterskeldag med stor L. Vi vil ha med oss alle ut denne dagen, fra de som er vant til å ferdes i naturen til de som ikke har erfaring med friluftsliv i det hele tatt, sier Maria Holo Leikarnes, som er daglig leder i Molde og Romsdals turistforening.

Målet med dagen er å gi flest mulig en smakebit på alt det man kan finne på ute i naturen. Det er et mål å gi folk inspirasjon og ny kunnskap.

Massevis med aktiviteter

– Vi hadde selvfølgelig ønsket oss mer snø og is, med tanke på skiaktivitet og isfiske, men det tar vi som en utfordring. På Skaret vil Fræna jeger og fisk delta med hundekjøring og vogn, det blir bueskyting, spikking og luftgeværskyting. Det blir natursti og bålpanner, kanskje kommer Turbo fjellrev også på besøk.

På Osmarka inviteres det for første gang til arrangement på Osmarka skistadion. Det er lite snø i området. Her kan man gå til fots eller med ski. Også her blir det natursti, bålkos og det kommer besøk fra både flyktningtjenesten og frivillighetssentralen i Nesset. Molde og Romsdals turistforening ønsker alle hjertelig velkommen fra klokka 12 til 15 søndag.