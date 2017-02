- Bruk vår modell mot mobbing

Fylkesvaraordfører Gunn Berit Gjerde (V) har under helges fylkesårsmøte fremmet forslag om at Møre og Romsdals beredskapsmodell mot mobbing skal tas i bruk også i resten av landet.

- Vi har en smart ordning i Møre og Romsdal, som hjelper lokalt og er rimelig. Det er ingen grunn til å finne opp kruttet på nytt, sier Gjerde til Rbnett.

- Lokal hjelp

Snart samtlige kommuner i Møre og Romsdal er i dag med på prosjektet, Beredskapsteam mot mobbing (BMM). Modellen er et prosjekt utviklet i samarbeid mellom PP-tjenesten, kommunene og Fylkesmannen.

- Formålet med modellen er at ansatte skal læres opp til å se problemet, være imøtekommende og så agere. Å lære lærere at en skal, og hvordan en skal, agere.

- Først vil en forsøke å løse problemet i klasserommet, deretter tas saken til rektor. Dersom saken ikke lar seg løse på skolen det gjelder, vil en ta kontakt med beredskapsteamet.

- Jeg tror vegen er lang for å ta kontakt med Mobbeombud. Det er et stort steg. Jeg tror det er enklere å be om hjelp lokalt, sier Gjerde.

- Rimelig ordning

- Det er ikke et voldsomt problem med mobbing i Møre og Romsdal, men det er en del og en del er for mye. I de tilfellene som eksisterer kan saken være alvorlig.

BMM-modellen i Møre og Romsdal ansetter fire personer fra PP-tjenesten, som alle bidrar med seks timer hver.

- Det er en veldig billig ordning som hjelper der problemet er.