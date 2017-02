Bondevik fikk passtrøbbel i USA

Et iransk stempel førte til venting i passkontrollen for eksstatsminister Kjell Magne Bondevik i USA.

Bondevik ankom onsdag denne uken Washington for å delta på en frokostbønn der blant andre USAs president Donald Trump talte. Da den tidligere statsministeren landet på flyplassen, ble han stanset i grensekontrollen, skriver TV 2.

Årsaken var et iransk stempel i Bondeviks diplomatpass.

- Det gikk en times tid. De begynte å spørre meg hvorfor jeg hadde vært i Iran og hva jeg skulle i USA. Det burde jo ikke være noen grunn til å frykte en tidligere statsminister som har vært på offisielt besøk i landet flere ganger, sier han til kanalen.

Donald Trump innførte nylig et innreiseforbud for personer fra sju land, deriblant Iran. Bondevik kan fortelle at han ikke ble stanset i passkontrollen da han i fjor besøkte USA med samme pass og samme stempel.

- Det virker som at når navnet på det eller det landet dukker opp, så er alle piggene ute. Det blir en helt unødvendig mistenksomhet. Jeg synes dette var ganske provoserende, sier Bondevik.