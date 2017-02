Til NM med skyhøy presisjon

En stor, blank pokal lyser opp i maskinhallen på Romsdal videregående skole. 17-åringen Vegard Kvamme fra Sandsbukta i Fræna kaster et stolt blikk bort på pokalen han ble premiert med under fylkesmesterskapet for maskinarbeidere tidligere i uka.

Vant fylkesfinalen

Vegard går andre året på yrkesfagutdanninga industriteknologi (TIP), og var Romsdal vg skoles representant under fylkesmesterskapet i Kristiansund. Der viste han seg overlegen i utførelsen av en komplisert oppgave.

– Oppgaven vi fikk var å lage en demonstrasjonsdel i stål. Det skulle være ulike dimensjoner på delen, gjenging, utvendig og innvendig dreiing der metalldelen også skulle ha en konisk utforming, forklarer Vegard.

Mindre avvik enn et hårstrå

Faglærer Per Einar Johansen og avdelingsleder II Bård Magne Flemmen er full av lovord om den tekniske løsningen og presisjonen i Vegard arbeid.

– Her tåles det ikke avvik på mer enn noen få hundredels millimeter. Ett hårstrå er fem hundredels millimeter, sier de to.

I konkurransen fikk Vegard 174 av 180 mulige poeng. Førsteplassen kvalifiserer ham for å delta i NM-finalen for yrkesfag. Finalen arrangeres på Lillehammer 26. til 27. april.

– Jeg øvde en del på konstrusjonen jeg skulle løse. Laget tre-fire modeller før fylkesfinalen, forteller Vegard og skryter av et flott læringsmiljø ved skolen.

Vil bli industrimekaniker

– Hva har du tenkt å bli?

– Først skal jeg ut i lære fra høsten av, og så ta fagbrev. Jeg vil bli industrimekaniker. Men jeg har også lyst å gå videre på NTNU og bli ingeniør, forteller den målbevisste 17-åringen.