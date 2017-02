Terningkast 4 til Molde sentrum

Byen får terningkast 4 – det same som Ålesund. Kristiansund er ikkje vurdert i boka som er skriven av Ronny Spaans og kjem ut på Dreyers Forlag 2. mars.

Lom og Røros er dei einaste stadene som får terningkast 6, medan Ørsta er blant dei fire som får terningkast 1.

Gløymde sjøsida

Fem av sidene i boka handlar som Molde. Kapittelet har fått namnet «Kystby som gløymde sjøsida», og dermed er den største innvendinga mot sentrum avslørt. I boka snakkar forfattaren med folk i byen – om kva dei meiner om sentrum.

Boka tar for seg atterreisinga etter 2. verdskrig, basert på teikningane av byplanleggaren Sverre Pedersen.

«Molde føydde seg inn i «Brente steders regulering». Tre vart bytt ut med mur, og gatemylder bytt ut med regulerte og einskaplege gater», skriv Spaans som brukte tidlegare sentrumsleiar Tone Tallaksen som gaid gjennom byen.

Betre enn Bodø

Forfattaren meiner Molde har kome betre ut av etterkrigsarkitekturen enn Bodø der høghus og stilbrot er slagorda.

«Molde har eit sjeldsynt vakkert og einskapleg bysentrum. Det enkle, særeigne uttrykket er stort sett urørt. Det er ikkje sjølvsagt for ein norsk by i dag», skriv Spaans i boka.

Kvifor sjukehus to mil frå sentrum?

I boka har Spaans innvendingar mot at sjukehuset blei plassert to mil frå sentrum. «Høgt utdanna menneske vil helst bu i urbane strok med stutt veg til jobb», skriv Spaans og siterer Erling Dokk Holm ved Markedshøyskolen i Oslo: «Ein skal ikkje ta for gjeve at høgt utdanna helsepersonell frå utlandet har førarkort.»

Forfattaren meiner det same kan innvendast mot at Høgskolen er plassert tre kilometer vest for sentrum.

Vendt seg bort frå vatnet

Og hamnefronten er den det kan gjerast mest med. Medan andre byar i Norge har dyrka hamnefronten med badeanlegg og strand- og sjøpromenadar, har Molde vendt seg bort frå vatnet. Forfattaren registrerer at planane for ein ny sjøfront finst, men at det ikkje har vore pengar til å starte dette arbeidet.

– Kvifor har ikkje en investor som Røkke sponsa restaurering av byen og hamna?, spør Ronny Haas.

«Hald deg fast!»

Sunnmørsposten har og skrive om boka. Det har tydelegvis gjort sterkt inntrykk at Molde fekk same terning som Ålesund:

Etter at Ronny Haas har sagt at Ålesund var den byen han var mest skuffa over, skriv Sunnmørsposten:

«Ålesund ender likevel opp med terningkast fire, sammen med Volda og – hold deg fast – Molde. »

Til Sunnmørsposten forklarer forfattaren kvifor Ålesund ikkje får meir på terningen:

– Jeg er en stor beundrer av jugendstilen og jugendstilbyen, men jeg hadde forventet å komme til en by der det ble vist mer omsorg for jugendhusene. Det er en tragedie at ett av fire jugendhus har gått tapt. Det verste er jo Rønnebergvillaen, som ble erstattet av et rådhus som er en fornærmelse mot byen.

Her er terningkasta til byane:

Terningkast seks

Lom

Røros

Terningkast fem

Norheimsund

Levanger

Risør

Kongsvinger

Lillehammer

Trondheim

Bergen

Terningkast fire

Tromsø

Hamar

Drammen

Volda

Molde

Sandefjord

Hammerfest

Ålesund

Kongsberg

Rakkestad

Voss

Terningkast tre

Brønnøysund

Arendal

Tønsberg

Bodø

Kristiansand

Fredrikstad

Oslo

Terningkast to

Alta

Bø i Telemark

Sandnes

Terningkast én

Ørsta

Sandvika

Førde

Gran