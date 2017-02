Sigurd Hungnes ny rektor på Bjørnsund

Sigurd Hungnes har farsslekta fra Bjørnsund og har hus på Søre Bjørnsund, så lokalkunnskapen er på plass når han nå tar fatt på sin nye jobb.

Han ser fram til å bringe historie og lærdom om fiskeværet videre til barne- og ungdomsskoleelever.

Kystlivet

– Her ute får de innblikk i kystkulturarven, den er viktig å videreformidle som en del av vår norske identitet. Vår «gamle E6» gikk til sjøs, og Bjørnsund var en viktig havn. På 1930 tallet bodde det over 600 mennesker her ute. Bjørnsund er en av få gjenværende fiskevær som fortsatt er intakt etter at det ble fraflyttet på 1970-tallet.

Naturen er fascinerende med storhavet rett utenfor, og historiene mange og gode. Læring om fiske og fangstlivet på kysten, før og nå, er en stor del av undervisningen.

– Det er også en viktig oppgave for oss å lære barna opp til enkelt friluftsliv ved kysten. Ingen drar fra Bjørnsund Leirskole uten å ha lært å ro. Vi fortøyer, lager knuter, fisker på ulike måter, og ikke minst tar vare på fangsten, forteller Hungnes.

Fullbooket

Bjørnsund Leirskole er av landets eldste leirskoler forteller Hungnes og legger til at den nå også er blant de mest populære.

– Vi er fullbooket fram til 2022! Lenge har det vært en uskreven regel at innlandsskolene drar mot kysten, mens skolene langs kysten drar til for eksempel Høvringen. Det er gledelig å se at skolene fra nærområdet søker ned fra fjellet og ut hit igjen, sier Hungnes.

I mars tar Sigurd Hungnes og hans medarbeidere imot årets første kull.