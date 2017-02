Ordføreren i Ørskog trekker seg

Sunnmørsposten skriver at det var under et kommunestyremøte i Ørskog kommune ordføreren ba om å bli løst fra sine verv.

Deler av møtet gikk for lukkede dører.

Litt senere ble det klart at Ørskog kommunestyre enstemming hadde godtatt søknaden frå Karen Simonnes Aanes for resten av perioden, skriver Sunnmørsposten.

Ordføreren trekker seg av helsemessige årsaker.